Uppgifter: Fulham nära att låna in Jonah Kusi-Asare

Jonah Kusi-Asare ser ut att lämna Bayern München.

Detta för spel i Premier League och Fulham.

Det uppger tyska Sky Sports.

Foto: Alamy

Det är tyska Sky Sports som publicerar uppgifter om den svenske superstjärnan Jonah Kusi-Asare.

Uppgifterna gör gällande att Fulham vill värva 18-åringen och att förhandlingar pågår mellan London-klubben och den tyska giganten.

Ett par minuter skriver Florian Plettenberg att dealen mellan de två klubbarna är så gott som klar.

Det ska handla om ett lån utan köpoption där Fulham betalar fyra miljoner euro för lånet. Vidare sägs Premier League-klubben besegra Anderlecht, PSV Eindhoven och Sporting i jakten på anfallaren.

Med Bayern München står Jonah Kusi-Asare noterad för två tävlingsmatcher. Hans kontrakt sträcker sig till sommaren 2026.