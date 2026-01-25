Uppgifter: Fulham har lagt bud på Pepi

Fulham har lagt ett bud på PSV Eindhoven-anfallaren Ricardo Pepi, enligt uppgifter.

Budet uppges ligga på 32 miljoner euro, cirka 339 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån



Ricardo Pepi, som denna säsong gjort 11 mål på 22 matcher för PSV, är för närvarande skadad med en bruten underarm och väntas vara borta i två månader.

Enligt ESPN vill Fulham värva amerikanen och har lagt ett första bud på 32 miljoner euro (cirka 339 miljoner kronor). Dock hoppas PSV på ett högre bud runt 35 miljoner euro (cirka 370 miljoner kronor).



Om övergången går igenom kan den påverka speltiden för inlånade Jonah Kusi-Asare från Bayern München.