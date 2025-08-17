Fulham vill stärka upp truppen.

Londonklubben jagar Shaktar Donetsks Kevin.

Det rapporterar spanska AS.

Fulham kryssade mot Brighton i deras första Premier League-match för säsongen. Nu vill de förstärka sin trupp.

Enligt spanska AS kan Fulham vara på väg mot en rekordvärvning. PL-klubben uppges vilja värva Shaktar Donetsk-spelaren Kevin i en affär värd 45 miljoner euro (motsvarande cirka 503 miljoner kronor). Enligt AS kommer Kevins representanter att resa till London för att göra klart affären.

Detta slår det tidigare transferrekordet när EmilE Smith-Rowe värvandes in från Arsenal.

Kevin står noterad för 16 mål och tio assist på 55 matcher i Shaktar Donetsk.