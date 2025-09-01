Fulham ser ut att göra affärer med rivalen Chelsea.

Tyrique George uppges plockas in från Chelsea.

Detta enligt The Athletic.

Foto: Bildbyrån

Tyrique George byter en Londonklubb mot en annan enligt trovärdiga uppgifter.

The Athletic-journalisten David Ornstein rapporterar nämligen att Fulham är överens med Chelsea gällande en värvning av 19-åringen.

Enligt Ornstein är hela paketet värt 22 miljoner pund (279 miljoner kronor) plus en vidareförsäljningskausul.

19-åringen ska även vara överens med Fulham om ett femårskontrakt och han ska ha fått tillåtelse att genomföra den medicinska undersökningen med klubben.