Uppgifter: Fulham värvar Tyrique George från Chelsea
Fulham ser ut att göra affärer med rivalen Chelsea.
Tyrique George uppges plockas in från Chelsea.
Detta enligt The Athletic.
Tyrique George byter en Londonklubb mot en annan enligt trovärdiga uppgifter.
The Athletic-journalisten David Ornstein rapporterar nämligen att Fulham är överens med Chelsea gällande en värvning av 19-åringen.
Enligt Ornstein är hela paketet värt 22 miljoner pund (279 miljoner kronor) plus en vidareförsäljningskausul.
19-åringen ska även vara överens med Fulham om ett femårskontrakt och han ska ha fått tillåtelse att genomföra den medicinska undersökningen med klubben.
