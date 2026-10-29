Uppgifter: Fyra namn på Barças önskelista
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Barcelona vill värva en rutinerad mittback redan i januari.
Enligt uppgifter finns fyra namn på listan.
Bland dem finns Alessandro Bastoni och Joško Gvardiol.
Barcelona har haft problem i försvaret den här hösten, och nu är klubben redo att agera i vinter. Enligt Mundo Deportivo vill katalanerna värva en erfaren mittback som kan prestera direkt.
Fyra namn ska vara populära inom klubben: Inters Alessandro Bastoni, Manchester Citys Joško Gvardiol, Manchester Uniteds Lisandro Martínez och Real Betis Natan.
Bastoni stod högt upp på listan redan i somras, men då sa tränaren Hansi Flick nej till en värvning. Sedan dess har Barça släppt in fyra mål mot PSG, förlorat El Clásico och skadorna i försvaret har blivit fler.
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