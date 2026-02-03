Uppgifter: Gais får stora pengar – om Diabate säljs

Ibrahim Diabate är utlånad till Deportivo Alaves.

Om ivorianen köps loss får Gais 26 miljoner kronor.

Det rapporterar El Correo.

Foto: Bildbyrån

Turerna kring Gais-forwarden Ibrahim Diabate landade i ett lån till Deportivo Alaves i La Liga. Avtalet innehåller en köpoption.

Enligt lokaltidningen El Correo får Gais en stor peng om affären blir permanent. Tidningen uppger att 26 miljoner kronor landar hos ”Makrillarna” om Alaves väljer att köpa loss Diabate.

Diabate gjorde 18 mål i allsvenskan i fjol och blev delad skyttekung med August Priske.