Uppgifter: Gais kan värva från Bajen – visar intresse
Gais kan komma att spetsa truppen med ett nyförvärv från Hammarby.
Göteborgsklubben uppges vara intresserade av Oscar Johansson Schellhas.
Oscar Johansson Schellhas kan komma att byta klubb inom allsvenskan innan serien drar igång.
30-åringen drar nämligen till sig intresse från Gais, detta rapporterar Sportbladet.
Enligt tidningen så ska Johansson Schellhas ses som en potentiell värvning för Göteborgsklubben innan säsongen drar i gång.
Utöver Gais så ska det även finnas intresse från andra klubbar för 30-åringen, vars kontrakt med Hammarby löper ut efter säsongen.
Ifjol noterades han för en assist på 14 framträdanden i allsvenskan. Totalt har fyra mål och fyra assist i Hammarby för Johansson Schellhas.
