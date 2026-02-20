Uppgifter: Gais kan värva från Bajen – visar intresse

Gais kan komma att spetsa truppen med ett nyförvärv från Hammarby.

Göteborgsklubben uppges vara intresserade av Oscar Johansson Schellhas.

Foto: Bildbyrån

Oscar Johansson Schellhas kan komma att byta klubb inom allsvenskan innan serien drar igång.

30-åringen drar nämligen till sig intresse från Gais, detta rapporterar Sportbladet.

Enligt tidningen så ska Johansson Schellhas ses som en potentiell värvning för Göteborgsklubben innan säsongen drar i gång.

Utöver Gais så ska det även finnas intresse från andra klubbar för 30-åringen, vars kontrakt med Hammarby löper ut efter säsongen.

Ifjol noterades han för en assist på 14 framträdanden i allsvenskan. Totalt har fyra mål och fyra assist i Hammarby för Johansson Schellhas.