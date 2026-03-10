Uppgifter: Gais nära att värva från Hammarby

Gais ser ut att vilja förstärka sin trupp – med en spelare från Hammarby.

Detta då Oscar Johansson Schellhas i princip är överens om en övergång till ”Makrillarna”.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Efter en lyckad tid i IFK Värnamo valde Oscar Johansson Schellhas att följa med Kim Hellberg till Hammarby.

Nu har den förre Bajen-tränaren flyttat till England där han leder Middlesbrough mot Premier League – och Johansson Schellhas har fått klart mindre speltid med Kalle Karlsson som tränare.

Nu kan han också vara på väg bort från Hammarby – och till en allsvensk konkurrent.

Enligt Expressen är 30-åringen nära att komma överens med Gais gällande villkoren för en övergång och de två klubbarna sägs förhandla om en lösning. Däremot står det inte helt klart hur Hammarby ställer sig till att släppa den offensiva pjäsen under våren.

Under sin tid i ”Bajen” har Oscar Johansson Schellhas spelat 53 matcher i vilka han har gjort fem mål och fyra assist.