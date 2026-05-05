Uppgifter: Galatasaray har Fernandes som drömvärvning

Galatasaray uppges ha Bruno Fernandes som högsta prioritet inför sommaren.

Manchester United-spelaren är klubbens stora drömvärvning.

Enligt uppgifter vill den turkiska storklubben etablera kontakt med mittfältarens representanter och ska även ha gjort ett försök att värva honom redan i vintras.

Fernandes är en viktig i Manchester United och har imponerat den här säsongen med åtta mål och 20 assist på 32 matcher i Premier League.

Portugisen har kontrakt över nästa säsong, vilket kan göra en eventuell affär svår att genomföra.



