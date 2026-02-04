Uppgifter: Galatasaray kan välja bort Svanberg

Den svenska landslagsmannen Mattias Svanberg har funnits på Galatasarays radar.

Men nu ser klubben ut att gå för Manuel Ugarte istället.

Mattias Svanbergs flytt från Wolfsburg till Galatasaray ser ut att vara i fara. Turkiska FotoMac rapporterar att 27-åringen kan bli bortvald i förmån för Manchester Uniteds mittfältare Manuel Ugarte.

Enligt sajten är det endast aktuellt med lån gällande den uruguayanska landslagsmannen. Om det spåret däremot inte blir av kommer Galatasaray gå för att värva Svanberg istället. I sådana fall rör det sig om en permanent övergång.

Galatasaray är regerande turkiska mästare och leder för närvarande årets serie. Om knappt två veckor ställs man mot Juventus i sextondelsfinalen av Champions League. I laget återfinns stjärnspelare som Leroy Sané, İlkay Gündoğan och Victor Osimhen.

Mattias Svanberg anslöt till Wolfsburg 2022 och har spelat över 100 matcher för den tyska klubben. Mittfältaren är noterad för 37 landskamper för Sverige