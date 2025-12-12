Uppgifter: Galatasaray vill värva från Real Madrid

Galatasaray siktar på Antonio Rüdiger, 32.

Enligt AS, som hänvisar till turkiska Fanatik, är mittbacken högst upp på listan i januari.

Foto: Alamy

Den tyska mittbacken Antonio Rüdiger sitter på ett utgående kontrakt med Real Madrid och det är fortfarande osäkert om parterna kommer enas om en förlängning. Sky Sports rapporterade i slutet av november att ”Los Blancos” är öppna för att förlänga avtalet med stjärnan, men sedan dess har inget officiellt presenterats.

Nu kan 32-åringen var förlorad för Real Madrid. Enligt spanska AS, som i sin tur hänvisar till den turkiska tidningen Fanatik, vill Galatasaray värva Rüdiger redan i januari. Mittbacken sägs vara högst upp på den turkiska klubbens lista över potentiella nyförvärv och tränaren Okan Buruks ska vara en stor beundrare av Rüdiger.

Galatasaray sägs inleda förhandlingar med mittbacken, för att sedan presentera ett officiellt bud till Real Madrid.

Antonio Rüdiger har dragits med en skada under säsongsinledningen och missade tio raka ligamatcher.