Uppgifter: Galatasaray vill värva Isak Vural

Galatasaray uppges visa intresse för den tidigare Hammarby-spelaren Isak Vural.

Den 19-årige mittfältaren, som tillhör Pisa, pekas ut som ett framtidsnamn.



Den turkiska storklubben Galatasaray kan vara på jakt efter Isak Vural. Enligt den turkiska tidningen Akşam har klubbens ledning inlett förhandlingar om att knyta till sig den 19-årige mittfältaren, efter klartecken från huvudtränaren.

Vural, som tidigare tillhörde Hammarby, spelar i dag i Pisa och ses som en spelare med stor utvecklingspotential.



Han är född i Sverige, har en turkisk pappa och en svensk mamma, och har hittills valt att representera Turkiet på ungdomslandslagsnivå.

I november fanns han med på bänken för Turkiets A-landslag i VM-kvalmatchen mot Spanien, men utan att få speltid.

Under den pågående säsongen har Vural noterats för en assist på åtta framträdanden i Serie A.



