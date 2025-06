Uppgifter: Genoa spanar på Jesper Karlsson

Han lyckades inte slå sig in i Bolognas startelva och lånades ut till Lecce.

Nu kan Jesper Karlsson vara aktuell för ännu en klubb i Italien.

Enligt transferexperten Nicolo Schira har Genoa hört sig för kring svensken.

Det var i augusti 2023 som Jesper Karlsson, 26, lämnade AZ Alkmaar för spel i italienska Bologna. Sedan dess har svensken inte haft det helt lätt med speltid och lånades, under vinter, ut till Lecce.



Inte heller där fick Karlsson det att stämma helt men noterades under våren för nio starter.



Nu kan den forne Elfsborgsspelaren vara aktuell för ännu en flytt inom Italien.



Det är transferexperten Nicolo Schira som skriver att Genoa har hört sig för kring svensken och alltså kan tänka sig att plocka in honom.



Vad gäller transfersumma är Karlsson värderad till 4,5 miljoner euro, närmare 49 miljoner kronor. Däremot skriver inte Shira om någon summa.



Med Bologna har Jesper Karlsson kontrakt till 2028. Denna säsong slutade Genoa på en 13:e-plats i Serie A.