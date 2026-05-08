Uppgifter: Gordon blir för dyr för Bayern München

Anthony Gordon ryktas från Newcastle.

Bayern München ska vara en trolig destination men priset ska vara för dyrt enligt Sky Sports.

Anthony Gordon har gjort det bra i Newcastle och efter framgångsrika säsongen har han ryktats bort från klubben. Bayern München är en av de klubbarna som ska vara intresserade av att säkra upp Gordon.

Den tyska klubben ska ha fått ett godkännande av Gordons representanter.

Enligt nya uppgifter från Sky Sports ska Bayern även inlett samtal med Newcastle om en övergång. De är villiga att sälja men är inte överens om priset.

Daily Mail skriver att det skiljer 20 miljoner pund, vilket motsvarar 250 miljoner kronor, i värderingen. Det medför att en flytt inte är aktuell i dagsläget.