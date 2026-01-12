Uppgifter: Grekisk klubb ute efter Tahirovic

Den före detta supertalangen Benjamin Tahirovic ser ut att flytta på sig.

Enligt grekisk media är AEK Aten ute efter den svensk-bosniske mittfältare.

Foto: Alamy

Som ung var Benjamin Tahirovic, idag 22, en av Sveriges högst skattade talanger när han lämnade Vasalund för Roma under vintern 2021.

Drygt två år senare lämnade mittfältaren, som idag har valt spel för Bosniens landslag, Italien för spel i Ajax innan han förra året blev klar för danska Brøndby.

Nu kan han vara föremål för en flytt till Grekland och AEK Aten. Det uppger åtminstone sajten Newsbomb.gr som menar att huvudstadsklubben visar intresse för 22-åringen. Det står däremot inte klart om de vill värva honom till vintern eller under den kommande sommaren.

Benjamin Tahirovic kontrakt med Brøndby sträcker sig fram till sommaren 2028. Med den danska klubben har han spelat 41 matcher i vilka han har gjort ett mål och två assist.

