Uppgifter: Guehi vill till Real Madrid

Det blev ingen flytt till Liverpool för Marc Guehi.

Nu vill mittbacken till Real Madrid.

Det rapporterar Daily Mirror.

Foto: Alamy

Marc Guehis övergång till Liverpool sprack i sista sekund då Crystal Palace inte lyckades hitta en ersättare till sin mittbacksstjärna.

Nu sitter Guehi med ett år kvar på kontraktet i Crystal Palace. Enligt tidningen Daily Mirror är en klubb som kommer att vänta på att 25-åringen blir en ”fri agent” är Real Madrid.

Den spanska klubben uppges sätta i gång förhandlingar och tidningen rapporterar även att Guehis största önskan är att göra en flytt till Real Madrid.

Mittbacken står noterad för nio mål och fyra assist på 163 matcher för Crystal Palace.