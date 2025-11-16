Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Guldtränaren nära att lämna

Fredrik de Ron
Mak Lind, 37, kan vara på väg att lämna Häcken.
Enligt Sportbladet är guldtränaren nära North Carolina Courage.
Häcken ska vara i slutförhandlingar med den amerikanska klubben.

251112 Häckens tränare Mak Lind inför UEFA Women’s Europa Cup-matchen i fotboll mellan Häcken och Inter den 12 november 2025 i Göteborg.
Foto: Bildbyrån

BK Häcken fick äntligen guldjubla när det damallsvenska guldet säkrades borta mot Djurgården i förra veckan. Med en match kvar på säsongen ser dock guldtränaren Mak Lind ut att lämna mästarinnorna.

Enligt Sportbladet ska Häcken vara i slutförhandlingar med den amerikanska NWSL-klubben North Carolina Courage om en övergång för succétränaren. Parterna ska dock inte vara helt överens ännu och inget ska vara klart kring den 37-åriga tränaren.

Tidningen skriver att om Lind skulle lämna klubben kan hans företrädare i Häcken, Robert Vilahamn, vara aktuell för en återkomst. Tränaren står utan jobb efter att ha fått lämna Tottenham Hotspur.

