Uppgifter: Gyökeres beredd att lånas ut – om Arsenal-affären spricker

Viktor Gyökeres ser ut att göra vad som helst för att få till en flytt i sommar.

Svensken ska till och med vara beredd att gå på lån.

Detta ifall affären med Arsenal spricker.

Det ser inte ut som att Viktor Gyökeres kommer att representera Sporting Lissabon igen under några omständigheter.

Portugisiska Record uppger nämligen nu att svensken är beredd på att gå på lån, ifall affären med Arsenal spricker, något som Fotbollskanalen var först med att återberätta.

Svenskens agent, Hasan Cetinkaya, ska redan ha tittat på lån som alternativ enligt uppgifterna.

I skrivande stund uppges Arsenal ha bjudit 65 miljoner euro plus 15 miljoner euro i bonusar, Sporting vill dock ha 70 plus 10 miljoner euro för svensken.

Så sent som igår kväll kom dock portugisiska CNN med uppgifter om att Arsenal i form av sportchef Andrea Berta befinner sig på plats Portugal för att slutförhandla om svensken.