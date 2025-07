Uppgifter: Gyökeres presenteras av Arsenal idag

Han uppgavs kunnat ha presenteras redan under gårdagen.

Nu kommer portugisiska A Bola med andra uppgifter.

De skriver att Arsenal kommer att presentera Viktor Gyökeres idag, torsdag.

Viktor Gyökeres övergång till Arsenal har varit en riktig berg- och dalbana. Uppgifter om att bonusar ska ha försvårat en potentiell affär har florerat – men nu ser den ut att gå i hamn.

Under tisdagen rapporterade de två transferspecialisterna Fabrizio Romano och David Ornstein att endast detaljer återstår innan Gyökeres kan presenteras som Arsenal-spelare.

Därefter fyllde portugisiska Record på med uppgifter om att Arsenals slutgiltiga bud på stjärnan skickades in vid 23.13 under tisdagskvällen – och att svensken kunde presenteras igår, onsdag.

Det gjorde han inte. Istället kommer han att göra det under torsdagen. Det är en annan portugisisk tidning, i form av A Bola, som skriver att stjärnans övergång kommer att offentliggöras någon gång under dagen.

Vad gäller övergångssumman sägs den landa på 63,5 miljoner euro (drygt 730 miljoner kronor) plus 10 miljoner euro (115 miljoner kronor) i bonusar. Kontraket sägs sträcka sig till juni 2030.

