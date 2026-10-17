Uppgifter: Gyökeres vill lämna Arsenal

Viktor Gyökeres har ännu inte startat en enda ligamatch den här säsongen.

Enligt uppgifter vill svensken nu lämna Arsenal redan i januari.

Flera europeiska klubbar följer situationen.

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Det har gått snabbt utför för Viktor Gyökeres i Arsenal. Enligt TEAMtalk vill den svenske landslagsanfallaren lämna klubben i januarifönstret, efter att inte ha fått starta en enda match i Premier League den här säsongen.

Gyökeres kom till Arsenal från Sporting sommaren 2025 för runt 60 miljoner pund. Han gjorde 21 mål under debutsäsongen, när Arsenal vann ligan och gick till final i Champions League. Ändå har han aldrig riktigt etablerat sig som självskriven startspelare, utom i perioder. I höst har Kai Havertz tagit över som Mikel Artetas förstaval på topp, och efter mycket tid på bänken ser tålamodet ut att ha tagit slut, både hos svensken själv och hos delar av fansen.

Gyökeres har ändå visat form i blågult, med fyra mål för landslaget i Nations League i höst.

Foto: Bildbyrån

Álvarez-jakten

Enligt TEAMtalk är bristen på speltid den främsta anledningen till att svensken vill bort. Ytterligare en faktor är Arsenals jakt på Atlético Madrids Julián Álvarez. Klubben försökte värva argentinaren i somras, och att Arsenal fortfarande letar efter en ny stjärnanfallare har fått Gyökeres att oroa sig för sin framtid i norra London.

Arsenal ska också vara öppna för att sälja svensken redan i vinter, eftersom pengarna kan användas till nästa anfallarvärvning. Det var sportchefen Andrea Berta som valde Gyökeres före Benjamin Sesko inför förra säsongen. Sesko gick i stället till Manchester United.

Nu ska Gyökeres agenter ha börjat känna av marknaden. Atlético följer hans situation sedan diskussionerna i somras. Även klubbar i Premier League, Serie A och Bundesliga uppges vara intresserade inför januarifönstret.