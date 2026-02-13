Uppgifter: Häcken lånar tillbaka Jeremy Agbonifo

För ett år såldes han för över 100 miljoner kronor.

Nu ser Jeremy Agbonifo ut att återvända till Häcken på ett lån.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Alamy

Efter en halv säsong med BK Häcken såldes Jeremy Agbonifo till franska Lens för över 100 miljoner kronor sommaren 2025.

Just nu är den 20-årige ytterspringaren utlånad till FC Basel i Schweiz, men kan komma att vända hem till Göteborg inom kort.

Enligt Expressen är Agbonifo bara detaljer från att återvända till ”Getingarna” genom ett lån från Lens. Kvar återstår endast för klubbarna att komma överens om villkoren, sedan ser stjärnan ut att återvända till allsvenskan.

Under sin tid i BK Häcken noterades Jeremy Agbonifo, vars avtal med Lens sträcker sig till sommaren 2028, för 19 matcher där han har gjort fem mål och två assist.