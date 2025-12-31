Uppgifter: Häcken säljer mittfältare

Samuel Leach Holm är på väg att lämna Häcken.

Enligt Expressen säljs mittfältaren till Fredrikstad i Norge.

Han väntas genomgå läkarundersökningen under helgen, skriver tidningen.

Foto: Bildbyrån

Den 28-åriga Häcken-mittfältaren Samuel Leach Holm spelade 28 av 30 allsvenska matcher för Hisingsklubben under säsongen 2025. Nu ser han ut att ha gjort sin sista match för bollklubben.

Enligt Expressen kommer Leach Holm att lämna Häcken. Mittfältaren är nämligen klar för en flytt till den norska högstaligaklubben Fredrikstad, enligt uppgifterna.

Tidningen skriver att den tidigare Djurgårdsspelaren kommer att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen i helgen och om allt går som det ska kommer han att presenteras officiellt som en Fredrikstad-spelare.

Leach Holm anslöt till Häcken från Djurgården under sommaren 2024, efter bara ett halvår i Stockholmsklubben. Han har även spelat allsvensk fotboll med IF Brommapojkarna.

Fredrikstad slutade på en åttondeplats i den norska högstaligan Eliteserien den gångna säsongen. Där spelar bland annat svenske Kennedy Okpaleke.