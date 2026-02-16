Uppgifter: Hamberg väntas ta över Elfsborg

Elfsborg ser ut att ha hittat sin nye tränare.

Enligt Fotbollskanalen har Björn Hamberg tackat ja till att ta över Boråsklubben.

Foto: Bildbyrån

Elfsborg har varit på jakt efter en ny huvudtränare efter att Oscar Hiljemark lämnat för Serie A-klubben Pisa.

Det har tidigare ryktats om förre BP-tränaren Olof Mellberg och tidigare AIK-bossen Bartosz Grzelak. Nu rapporterar Fotbollskanalen att Brightons U18-tränare Björn Hamberg har tackat ja till Elfsborg. Det är endast detaljer som uppges återstå innan dealen är klar.

Björn Hamberg har tidigare jobbat med graham Potter i Östersund, Swansea, Brighton och Chelsea.

Hamberg är, förutom att vara U18-tränare i Brighton, assisterande förbundskapten till Potter i det svenska landslaget.