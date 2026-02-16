Uppgifter: Hamberg väntas ta över Elfsborg
Elfsborg ser ut att ha hittat sin nye tränare.
Enligt Fotbollskanalen har Björn Hamberg tackat ja till att ta över Boråsklubben.
Elfsborg har varit på jakt efter en ny huvudtränare efter att Oscar Hiljemark lämnat för Serie A-klubben Pisa.
Det har tidigare ryktats om förre BP-tränaren Olof Mellberg och tidigare AIK-bossen Bartosz Grzelak. Nu rapporterar Fotbollskanalen att Brightons U18-tränare Björn Hamberg har tackat ja till Elfsborg. Det är endast detaljer som uppges återstå innan dealen är klar.
Björn Hamberg har tidigare jobbat med graham Potter i Östersund, Swansea, Brighton och Chelsea.
Hamberg är, förutom att vara U18-tränare i Brighton, assisterande förbundskapten till Potter i det svenska landslaget.
