Uppgifter: Hammarby har erbjudit Hellberg nytt kontrakt

Hammarby ska ha erbjudit Kim Hellberg ett nytt kontrakt.

Det uppger Sky-journalisten Anthony Joseph.

Foto: Bildbyrån

Kim Hellberg har under de senaste dagarna ryktats till flertalet klubbar.

Nu kommer nya uppgifter från Sky-journalisten Anthony Joseph att Kim Hellberg har erbjudits ett nytt kontrakt av Hammarby. Uppgifterna säger att hammarby gör ett desperat försök att behålla tränaren Kim Hellberg.

Hellbergs nuvarande kontrakt sträcker sig över 2026 och inkluderar en utköpsklausul. Fotbollskanalen har tidigare kunnat berätta att klausulen ligger på runt 2,5-3,5 miljoner kronor.