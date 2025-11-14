Bekräftat: Kim Hellberg på plats i London

Hammarbys sportchef Mikael Hjlemberg har bekräftat.

Kim Hellberg är i London.

– Det är ingen hemlighet att han är i London, säger Hjelmberg till Studio Allsvenskan.

Foto: Bildbyrån

Det har florerat mycket rykten om Hammarbys huvudtränare Kim Hellberg som väntas vara aktuell för Championship-klubben Swansea, Nu kan sportchef Mikeal Hjelmberg bekräfta att Hellberg är på plats i London.

– Det är ingen hemlighet att han är i London. Han har hållit oss uppdaterade om allting, så allt är under kontroll där, säger Hjelmberg i podcasten Studio Allsvenskan.

Mikael Hjelmberg och Kim Hellberg har under de senaste dagarna haft bra samtal.

– Det var trevligt och bra som vanligt och det finns inga hemligheter mellan oss i alla fall. Kim trivs oerhört bra i Hammarby, men vi vet också om att han har drömmar och ambitioner, säger Hjelmberg.

Hammarby har en plan om Hellberg skulle lämna. Fredrik Holmberg och Kalle Karlsson sägs vara aktuella att ta över.

– Om vi nu hamnar där, det är absolut inte säkert. Men det är klart vi behöver ha någon form av beredskap och det har vi haft ganska länge. Det är ingen hemlighet att det har funnits intresse på Kim under en längre tid, säger Mikael Hjelmberg.

