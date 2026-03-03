Uppgifter: Hammarby lånar ut talangen

Suwaibou Kebbeh, 19, har haft en trög start på året.

Nu uppger Expressen att han lånas ut till GIF Sundsvall.

Foto: Bildbyrån

Suwaibou Kebbeh spenderade förra hösten i HTFF där han noterades för 13 matcher varpå åtta mål och 3 assist.

19-åringen har varit med Hammarby under försäsongen men det ser inte ut att bli spel i Hammarby nu. Enligt uppgifter från Expressen blir det spel i superettan och GIF Sundsvall.

Tidningen rapporterar att att klubbarna är överens om en utlåning och 19-åringen presenteras inom kort.