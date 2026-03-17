Uppgifter: Hammarby säljer Okeke till BP

Obilor Okeke lämnar Hammarby efter kort tid i klubben.

Enligt Fotbollskanalen går flyttlasset till Brommapojkarna.

Obilor Okekes tid i Hammarby ser ut att bli kortvarig. Den 23-årige yttern är på väg bort från klubben, och enligt uppgifter till Fotbollskanalen blir det en övergång till Brommapojkarna.

Intresset för Okeke har varit stort den senaste tiden. För ett par dagar sedan rapporterade Aftonbladet att flera klubbar har följt situationen, däribland norska Brann. Men till slut ska alltså BP ha dragit det längsta strået i kampen om spelaren.

Affären innebär att Brommapojkarna köper loss yttern från Hammarby efter en period där han fått göra några inhopp. Okeke anslöt till Stockholmsklubben så sent som förra sommaren men har haft begränsad speltid.