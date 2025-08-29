Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

AVSLÖJAR: Dramat om Tounekti – Bajen ratar nytt bud 

Author image
Ola Gustavsson
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Det pågår för högtryck kring Sebastian Tounekti
Celtic uppges visa intresse – och ska under dagen ha lagt ett andra bud på ganska precis 50 miljoner kronor. 
Enligt FotbollDirekts uppgifter har Bajen nu sagt nej till även det.

Foto: Bildbyrån

Hammarby sitter under press med ett av sina viktigaste namn men trots allt större pengar i budgivning från skottarna så fredar sig Bajen. 

Enligt Expressen ska nu ett andra bud ha lagt på 4,5 miljoner euro, motsvarande lite drygt 50 miljoner kronor. 

Det är en större höjning från det första som ska ha handlat om 33 miljoner. Men enligt FotbollDirekts uppgifter så står Hammarby på sig och har nobbat även detta andra bud

Bajen kräver istället bra mycket mer – någonting FD rapporterat om tidigare i veckan. Enligt källor vill sportchef Mikael Hjelmberg och ledningen ha uppemot 80 miljoner kronor för succéyttern som har etablerat sig som ett av årets bästa allsvenska namn. 

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt