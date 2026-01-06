Uppgifter: Hammarby-stjärnan säljs till Kina

Pavle Vagic, 25, uppges lämna Hammarby.

Mittbacken säljs till kinesiska Liaoning Tieren FC.

Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Hammarby ser ut att sälja mittbacken Pavle Vagic. Aftonbladet att rapporterar att 25-åringen säljs till den kinesiska klubben Liaoning Tieren FC.

Tidningen uppger att parterna är överens och att affären blir officiell inom snar framtid om inget oförutsett sker.

Pavle Vagic anslöt till Bajen sommaren 2022 och står noterad för 81 matcher för Stockholmsklubben.