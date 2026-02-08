Uppgifter: Hammarby undersöker Lind som Lahdo-ersättare

Hammarby letar efter en ny ytter efter försäljningen av Adrian Lahdo.

Enligt uppgifter finns BP:s Victor Lind med bland de namn som klubben nu undersöker närmare.

Foto: Bildbyrån



Hammarby har fått ett stort hål att fylla offensivt efter att Adrian Lahdo nyligen såldes till Como i en affär värd omkring 130 miljoner kronor.

Enligt Sportbladet undersöker klubben nu förutsättningarna för att värva Victor Lind från Brommapojkarna. Den 22-årige dansken uppges passa väl in i den profil Bajen söker på kanten.

En eventuell affär kan dock bli kostsam. BP värvade Lind för drygt ett år sedan och han har sedan dess varit en av lagets mest framträdande spelare, vilket gör att Stockholmsrivalen inte väntas släppa honom billigt – om de alls är villiga att sälja.

Jakten på Lahdos ersättare fortsätter alltså på flera fronter. Vem det till slut blir återstår att se, men klart är att Hammarby har för avsikt att förstärka ytterpositionen inför säsongen.