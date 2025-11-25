Uppgifter: Hammarby vill säkra upp Oscar Steinke Brånby

Oscar Steinke Brånby har gjort succé i HTFF.

Nu vill Hammarby IF säkra upp talangen.

Det enligt uppgifter från Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Den 19-åriga vänsterbacken Oscar Steinke Brånby har gjort en stark säsong i HTFF. Han var en bidragande faktor att laget kvalade upp till Superettan.

Oscar Steinke Brånby har ryktats till flertalet klubbar. Bland annat IFK Göteborg, Gais, Degerfors och Kalmar, men enligt Sportbladet blir det ingen flytt. Uppgifterna säger att Hammarby väljer att säkra upp talangen.

19-åringen står noterad för nio assist på 30 matcher.