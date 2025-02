Uppgifter: Han är högst upp på Spurs önskelista

Ange Postecoglou basar över ett Tottenham som har det tuftt.

Nu uppger Talksport att Spurs-ledningen har en favorit att ta över efter Postecoglou.

Det är Bournemouths Andoni Iraola.

Tottenham Hotspur befinner sig på en tolfteplats i Premier League och har endast chans att vinna Europa League under våren.



Tränare Ange Postecoglous framtid får således sägas vara oviss till sommaren.



Vem ska då ersätta Postecoglou om det är så att han lämnar jobbet eller tvingas att lämna?



Enligt Talksport är Bournemouths succétränare Andoni Iraola högst upp på Spurs önskelista.



Spanjoren Iraola har under årets säsong tagit Bournemouth till en tillfällig femteplats i Premier League. Han har kontrakt med klubben till och med sommaren 2026.



Daily Mail hävdar även att Iraola finns med på Real Madrids önskelista. I Spurs uppges även Thomas Frank och Marco Silva finnas med på önskelistan, skriver The Evening Standard.