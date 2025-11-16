Uppgifter: Han är Uniteds prioritet i vinter

Manchester United jagar nyförvärv.

Enligt The Mirror har klubben identifierat Elliot Anderson, 23, som en prioritet i januari.

Foto: Alamy

Den engelska giganten Manchester United skuggar toppen av Premier League-tabellen efter att ha vänt den negativa trenden under höstsäsongen. Nu jagar ”The Red Devils” förstärkning i januarifönstret, och enligt engelska The Mirror har United identifierat ett huvudmål i transferfönstret.

Det rör sig om Nottingham Forest-mittfältaren Elliot Anderson, 23, som enligt uppgifterna ska vara ”högst upp på listan” i januari. Enligt The Mirror ska Manchester United-tränaren Ruben Amirom vara bestämd om att mittfältet behöver få tillskott i transferfönstret, och tidningen skriver att klubben är redo att ”göra det som krävs för att få honom”.

Även Brightons Carlos Baleba sägs vara ett toppmål i vinterfönstret.

Manchester United ligger på sjundeplats i Premier League efter elva omgångar.