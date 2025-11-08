Uppgifter: Han blir ny tränare i Sandviken

Eldar Abdulic har tackat för sig som tränare i Sandviken.

Nu skriver Expressen att de vet vem som kommer att ta över.

BP:s P19-tränare, Baran Coskun.

Foto: Bildbyrån

Det var på gång ett bra tag, och tidigare i veckan stod det till sist klart att succétränaren Eldar Abdulic kommer att lämna Sandvikens IF. Det meddelade superettan-klubben under måndagen.

Efter dagens avslutande omgång i andradivisionen, där Sandviken krossade Östersund med 5-0, kommer Expressen med uppgifter om vem som kommer att ersätta honom.

Han heter Baran Coskun och tog nyligen allsvenskt guld med Brommapojkarnas P19-lag. Vidare skriver de att Coskun endast är detaljer från att presenteras som ny huvudtränare för Sandviken och att parterna ”mer eller mindre är i mål”.

Tidigare i sin karriär har Baran Coskun varit tränare i Karlbergs BK och Huddinge.

