Uppgifter: Han blir ny tränare i Sandviken

Eldar Abdulic har tackat för sig som tränare i Sandviken.
Nu skriver Expressen att de vet vem som kommer att ta över.
BP:s P19-tränare, Baran Coskun.
Det var på gång ett bra tag, och tidigare i veckan stod det till sist klart att succétränaren Eldar Abdulic kommer att lämna Sandvikens IF. Det meddelade superettan-klubben under måndagen.
Efter dagens avslutande omgång i andradivisionen, där Sandviken krossade Östersund med 5-0, kommer Expressen med uppgifter om vem som kommer att ersätta honom.
Han heter Baran Coskun och tog nyligen allsvenskt guld med Brommapojkarnas P19-lag. Vidare skriver de att Coskun endast är detaljer från att presenteras som ny huvudtränare för Sandviken och att parterna ”mer eller mindre är i mål”.
Tidigare i sin karriär har Baran Coskun varit tränare i Karlbergs BK och Huddinge.
