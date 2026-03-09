Uppgifter: Han kan ersätta Emil Holm i Juventus

Tottenham Hotspurs Djed Spence, 25, är eftertraktad.

Juventus kan tänka sig att värva försvararen nästa sommar.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Juventus planerar redan värvningar inför nästa sommarfönster. Enligt den italienska tidningen La Gazzetta dello Sport spanar Juve på Tottenham Hotspurs försvarare Djed Spence.

Tidningen uppger att ”Den gamla damen” vill stärka upp på ytterbackspositionen till nästa sommar och att spelarna ska ha en ”europeisk nivå”. Svenske Emil Holm lånades in under vinterfönstret men klubben anser att Spence är nivån högre, enligt La Gazzetta dello Sport.

Samtidigt som det inte finns någon påbörjad kontakt mellan Spurs och Juventus är förutsättningarna goda då Spence känner Juves sportchef Marco Ottolini från tiden i Genoa. Prislappen på engelsmannen uppges vara 30 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 321 miljoner kronor.

25-åringens avtal med Spurs sträcker sig till sommaren 2029