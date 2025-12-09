Uppgifter: Han kan ersätta – om Liverpool offrar Slot

Arne Slot uppges vara pressad i Liverpool.

Flera tränarnamn har gjorts aktuella för storklubben.

Nu kommer rapporter om att även Cesc Fàbregas drar till sig intresse från storklubben.

Foto: Bildbyrån

Liverpool gjorde succé under Arne Slot ifjol och tog hem Premier League rätt så övertygande.

Även årets säsong började starkt med fem raka segrar i den engelska ligan, men efter säsongsinledningen har det gått trögt och nederländaren uppges nu vara pressad i storklubben.

Det har redan ryktats om att Xabi Alonso i Real Madrid samt Paul Glasner i Crystal Palace ska vara namn som Liverpool tittar på, men nu adderas ytterligare ett namn.

Anfield Index rapporterar nämligen att Cesc Fàbregas drar till sig intresse från storklubben.

Spanjoren som för tillfället tränar Como imponerar i Serie A och det är anledningen till att Liverpools sportsliga ledning fått upp ögonen för den förre Arsenal-stjärnan.

Fàbregas sitter på kontrakt med Como över säsongen 2028.