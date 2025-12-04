Uppgifter: Han kan ta över Leeds – om Farke sparkas

Daniel Farke uppges hänga löst som tränare i Leeds United.

Hans ersättare kan bli Gary O’Neil.

Det rapporterar brittiska Talksport.

Foto: Bildbyrån

Leeds Uniteds tränare Daniel Farke är pressad. Samtidigt som laget kommer från en chockartad seger senast mot Chelsea, gör tidigare uppgifter gällande att tysken kan få sparken.

Sedan tidigare har brittiska Talksport rapporterat att både Ange Postecoglou och Brendan Rodgers är tänkbara namn att ta över Leeds.

Nu rapporterar Talksport att ytterligare ett namn finns med på listan.

Det är den förre Bournemouth-tränaren Gary O’Neil. Engelsmannen har stått utan jobb sedan han fick sparken av Wolverhampton i slutet av 2024. Nu uppges han vara en av kandidaterna att bli ny tränare i Leeds.

Efter 14 matcher ligger Leeds på en 17:e plats i Premier League.



