Uppgifter: Postecoglou aktuell för nytt Premier League-jobb

Han fick sparken av Nottingham Forest för en dryg månad sedan.

Nu är Ange Postecoglou aktuell för att ta över en ny Premier League-klubb.

Detta i form av Leeds, enligt TalkSport.

Foto: Bildbyrån

Efter 29 dagar på posten som huvudtränare för Nottingham Forest fick Ange Postecoglou sparken. Det fick han även från Tottenham Hotspur efter förra säsongen trots att de vann Europa League.

Efter det har Sean Dyche tagit över rodret i ”Forest” och har bland annat vunnit mot Malmö FF så sent som igår.

Kort efter det att Postecoglou fick sparken skrev The Scottish Sun att tränaren skulle ta en paus från fotbollen. Nu uppges han vara aktuell för ett nytt jobb.

Enligt TalkSport löper Leeds Uniteds tränare Daniel Farke en stor risk att sparkas från jobbet som huvudtränare i klubben. Då uppges de två före detta Celitc-tränarna Ange Postecoglou och Brendan Rodgers vara två kandidater som kan ersätta honom.

Ange Postecoglou tränade Celtic mellan 2021 och 2023 och vann två raka ligatitlar samt tre cuptitlar.