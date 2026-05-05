Uppgifter: Han ska ersätta Liverpool-stjärnan

Foto: Bildbyrån

Liverpool sägs vilja föryngra sitt försvar. Enligt transferjournalisten Ekrem Konur tittar Merseysideklubben på en ersättare till lagkaptenen Virgil van Dijk. Nederländarens avtal sträcker sig till sommaren 2027.

Konur uppger att Liverpool visar intresse för Tottenham Hotspurs Micky van de Ven. Spurs sägs kräva en summa på 95 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 976 miljoner kronor. Något som även kan försvåra affären är att van de Ven sitter på ett kontrakt till 2029.

25-åringen har tidigare ryktats vara aktuell för storklubbar som Barcelona och Real Madrid.