Uppgifter: Hellbergs Middlesbrough tänker inte släppa stjärnan

Hayden Hackney har gjort stor succé i Middlesbrough den här säsongen.

Inför vinterfönstret så ser intresset ut att vara stort för mittfältaren.

Kim Hellbergs klubb väntas dock hålla hårt i stjärnan.

Foto: Bildbyrån

Middlesbrough placerar sig alltjämt på uppflyttningsplats till Premier League och en starkt bidragande faktor till klubben starka säsong är Hayden Hackney.

Mittfältaren som hittills står noterad för tre mål och sex assist på 23 matcher har imponerat stort så här långt.

Detta har fått Premier League-klubbar att få upp ögonen för honom inför stundande vinterfönster, men ”Boro” har inga intentioner att släppa honom.

Northern Echo rapporterar nämligen att Middlesbrough har bestämt sig för att behålla mittfältaren i vinter, detta för att öka chanserna till att behålla uppflyttningsplatsen.

Det återstår att se ifall Hellberg får behålla Hackney.