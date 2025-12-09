Uppgifter: Helsingborg vill värva Voelkerling Persson

Jakob Voelkerling Persson kan återvända till Helsingborgs IF.

Detta enligt uppgifter från Expressen.

Foto: Bildbyrån

Jakob Voelkerling Persson har tidigare tillhört Helsingborgs ungdomslag och senare även A-laget. 2022 valde han att lämna klubben för att prova vingarna i Sirius.

Nu kan en återkomst till Helsingborg vara aktuellt, det meddelar Expressen under tisdagen. Uppgifterna säger även att klubben för samtal med både Voelkerling Persson och Sirius och hoppas kunna få till en värvning under vinterfönstret. Fler samtal väntas hållas men just nu är ingenting klart.

TVoelkerling Persson har noterats för 82 framträdanden i Sirius-tröjan.