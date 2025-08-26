Uppgifter: Hembesöket misslyckades – Isak vill fortsatt lämna

Hembesöket hos Alexander Isak ser inte ut att ha fungerat för Newcastle.

Svensken uppges fortsatt vilja lämna klubben.

Detta rapporterar Chronicle-journalisten Lee Ryder.

Foto: Bildbyrån

Turnéerna kring Alexander Isak fortsätter att vara många.

Under gårdagen var det hembesök hos svensken från Newcastles delägare Jamie Reuben, samt en PIF-delegation från Saudiarabien.

Syftet med visiten hemma hos Isak var att övertala honom att stanna, detta övertalningsförsök ser inte ut att ha fungerat.

Chronicle-journalisten, Lee Ryder, som följer Newcastle på nära håll, menar nämligen nu på att Isak fortsatt vill lämna klubben.

”Den svenske landslagsspelaren står fast vid vad han har åtagit sig och vill lämna klubben”, skriver han.

Ryder rapporterar samtidigt att Liverpool fortsatt inte kommit med något andra bud på Isak.