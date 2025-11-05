Uppgifter: Höög Jansson och Fransson nobbar förlängning

IFK Norrköping vill förlänga med Alexander Fransson och Kevin Höög Jansson.

Spelarna vill dock annat – och har nobbat kontraktsförslagen.

Det uppger Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Med en allsvensk omgång kvar att spela befinner sig IFK Norrköping på en 13:e-plats i tabellen, med två poäng ner till Degerfors på kvalplats och tre poäng till Öster på nedflyttningsplats.

Samtidigt som man laddar upp inför söndagens sista omgång mot IFK Göteborg vill klubben förlänga med två av sina mittfältare – i form av Kevin Höög Jansson och Alexander Fransson.

Gemensamt för de två spelarna? Båda sitter på utgående avtal och har tackat nej till förslagen, enligt Fotbollskanalen.

– Inga kommentarer, säger Höög Jansson till sajten.

Kring det faktum att han sitter på ett utgående avtal säger 25-åringen:

– Jag vill bara fokusera på matchen. Jag kan inte tänka på något annat just nu. Efter den här matchen får vi ta det som det kommer. Jag har en dialog med klubben och jag trivs bra här, och jag tror att klubben trivs bra med mig. Men jag håller alla dörrar öppna.



