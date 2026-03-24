Uppgifter: Hugo Larsson jagas av flera klubbar
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Hugo Larsson drar till sig intresse.
Fabrizio Romano uppger att klubbar från Spanien och England är intresserade av svensken.
Hugo Larsson gör succé i Eintracht Frankfurt och nu är flera klubbar intresserade av att säkra upp 21-åringen.
Enligt uppgifter från transferjournalisten Fabrizio Romano kommer Eintracht Frankfurt att få bud på Hugo Larsson i sommar, och Romano skriver även att klubbar från både Premier League och La Liga har tagit kontakt med spelarens representanter.
Larsson befinner sig just nu i Valencia för att spela med det svenska landslaget.
Den här artikeln handlar om: