Uppgifter: Hugo Larsson jagas av flera klubbar

Hugo Larsson drar till sig intresse.

Fabrizio Romano uppger att klubbar från Spanien och England är intresserade av svensken.

Foto: Bildbyrån

Hugo Larsson gör succé i Eintracht Frankfurt och nu är flera klubbar intresserade av att säkra upp 21-åringen.

Enligt uppgifter från transferjournalisten Fabrizio Romano kommer Eintracht Frankfurt att få bud på Hugo Larsson i sommar, och Romano skriver även att klubbar från både Premier League och La Liga har tagit kontakt med spelarens representanter.

Larsson befinner sig just nu i Valencia för att spela med det svenska landslaget.