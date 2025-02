Uppgifter i natt: ”Bajen” överens med Haugesund – värvar ytter

Hammarby försöker värva Sebastian Tounekti.

Nu uppges ”Bajen” vara överens med Haugesund om en övergång.

Spelaren väntas resa till Stockholm under torsdagen.

Hammarby har tidigare varit ute efter att knyta till sig Sebastian Tounekti, 22, från norska Haugesund. Stockholmsklubben ska dock ha fått avslag, och enligt Haugesunds Avis ska ”Bajen” fått ett första bud på runt 11 miljoner på yttern nekat av den norska klubben.

Under onsdagen rapporterade Expressen att Hammarby hade gjort ett nytt försök att ro en värvning i hamn, och enligt tidningen ska ett bud på strax under 15 miljoner kronor presenterats. Det nya försöket ska, enligt uppgifter, ha haft effekt, och under natten till torsdag rapporterar Expressen att klubbarna ska vara överens. Även norska Nettavisen har samma uppgifter.

Enligt tidningen landar övergångssumman på runt 15 miljoner kronor. Spelaren ska ha lämnat Haugesunds träningsläger i Spanien för att resa till Stockholm, och Tounekti väntas läkarundersökas och skriva på kontraktet under torsdagen.

🚨 Hammarby och Haugesund är överens om en övergång för Sebastian Tounekti. Han väntas till Sverige i morgon för att läkarundersökas och skriva på. 🟢⚪️ https://t.co/gaXIU2IYjl — Anel Avdić (@AnelAvdic) February 19, 2025

Sebastian Tounekti värvades till Haugesund från Bodö/Glimt under sommaren 2022. I hans nuvarande klubb står yttern noterad för fyra mål och tre assist på 29 matcher.