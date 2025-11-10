Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: IFK Göteborg har erbjudit Granath kontrakt

Lovina Stafhammar
Villiam Granath har utgående kontrakt med Halmstad.
Sportbladet delger nu att Göteborg och en MSL-klubb vill ha Granath.

Förra veckan kom uppgifter om att Halmstads Villiam Granath fått intresse från polska klubben Korona Kielce. Då kommenterade han följnade till Hallandsposten.

– Det stämmer helt klart, men jag har inte tagit något beslut och trivs jättebra i Halmstad också, sa Granath till Hallandsposten.

Nu kommer Sportbladet med uppgifter om att IFK Göteborg har kommit med ett kontraktsförslag och en MSL-klubb ska vara intresserade.

Mittfältaren anslöt till Halmstad i början av 2023.

