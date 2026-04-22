Uppgifter: IFK Göteborg snuvat på supertalangen

Ismaila Ceesay uppvaktas av bland annat IFK Göteborg.

Men nu väntas 19-åringen skriva på för danska Horsens.

Detta enligt sajten Footy Africa.

Den gambiske talangen Ismaila Ceesay har varit eftertraktad av flera storklubbar i Europa. Sajten Footy Africa uppger att Sarpsborg, Besiktas, Palmeiras och IFK Göteborg vill säkra upp honom.

Men Blåvitt ser ut att missa signaturen av den offensive spelaren. Sajten uppger att danska AC Horsens blir Ceesays nästa klubbadress. 19-åringen lånas ut och har en köpoption som sägs ligga på 20 000 euro, motsvarande 215 000 kronor.

Ismaila Ceesay tillhör ESohna Football Academy i Gambia.