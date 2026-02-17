Uppgifter: IFK Göteborg värvar målvakt

IFK Göteborgs målvaktsuppsättning har varit skadeföljd.

Klubben ska vara nära att värva Viktor Andersson från IFK Värnamo, enligt Expressen.

Foto: Bildbyråmn

Både Elis Bishesari och Jonathan Rasheed har dragit med skador under försäsongen. Enligt uppgifter har IFK Göteborg vänt sig till Småland för förstärkning.

IFK Värnamos Viktor Andersson ska vara så gott som klar för Blåvitt, enligt Expressen. Målvakten förväntas presenteras nästa vecka.

Viktor Andersson anslöt till IFK Värnamo från Malmö FF 2024. Han har spelart 19 matcher för klubben.

IFK Göteborg inleder tävlingssäsongen hemma mot Östersunds FK i Svenska cupen på lördag.