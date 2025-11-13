Uppgifter: IFK Göteborg vill värva Gabriel Ersoy

IFK Göteborg följer Gabriel Ersoy, 20, från Vasalund noga.

Enligt Sportbladet planerar klubben att försöka värva mittbacken.

FotbollDirekt kunde i slutet av 2024 avslöja att flera klubbar scoutade Vasalunds mittbackslöfte Gabriel Ersoy.

Vasalunds sportchef bekräftade då för FD att han fått indikationer på att intresset växer för den nuvarande 20-åringen.

– Jag kommer inte berätta för dig vilka klubbar som varit här och tittat men det jag kan säga är att Gabriel under en tid varit nästa talang som vi har pinpointad som en möjlig försäljning, sa Chengis Rehman då.



Nu, ett år senare, kommer Sportbladet med uppgifter om att IFK Göteborg följer talangen noga och att man planerar att försöka värva honom.

Samtidigt uppges flera andra allsvenska klubbar också med i racet om 19-åringen.



