Uppgifter: IFK Norrköping har nobbat bud på Prica
NK Istra försöker att värva från IFK Norrköping.
Den kroatiska klubben har lagt bud på Tim Prica.
Det budet ska dock ha nobbats enligt Sportbladet.
FotbollDirekt avslöjade i höstas att flera klubbar visade intresse för Tim Prica, bland annat norska Vålerenga.
Nu kommer nya rapporter gällande IFK Norrköping-anfallarens framtid.
Sportbladet rapporterar denna tisdag att kroatiska NK Istra kommit med ett bud på anfallaren.
Det budet ska dock ha nobbats av Norrköping.
Transferfönstret i Kroatien stänger vid midnatt ikväll och enligt tidningen ser det därför inte ut att bli någon affär. Prica ser således ut att bli kvar i IFK Norrköping.
